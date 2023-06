Disservizio idrico a Civitavecchia, niente acqua a Borgata Aurelia • Terzo Binario News

Il gestore idrico Acea ha appena comunicato che, a causa di un guasto improvviso, che ha causato una riduzione del flusso idrico presso il punto di fornitura “Filtri Aurelia”, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione sul quadrante di Borgata Aurelia.

La risoluzione della problematica è prevista per la tarda serata odierna, salvo imprevisti.

Il gestore ha comunque predisposto lo stazionamento di due autobotti in Piazza Vivaldi e in Via Rossini angolo Via Guido D’Arezzo.

Per i casi di improrogabile necessità è possibile chiamare il numero verde 800130335.