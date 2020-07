Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria di spazzamento e diserbo delle strade cittadine.

Questa mattina gli operatori di CSP sono intervenuti nel quartiere di San Liborio, in Via Giulio Cerruti e vie limitrofe.

Martedì 14 Luglio sono invece previsti interventi di pulizia e diserbo delle strade in Via Terme di Traiano e vie limitrofe, Via Enrico Berlinguer e vie traverse.