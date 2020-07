Formazione e aggiornamento Haccp, il 23 e 28 luglio i nuovi corsi “a distanza” di CNA Sostenibile - Terzo Binario News

Ancora tre corsi obbligatori “a distanza” per gli operatori del settore alimentare. Li organizza CNA Sostenibile. Per giovedì 23 luglio, dalle ore 14 alle 18, è in programma

l’aggiornamento sia per i responsabili Haccp che per gli addetti alla manipolazione degli alimenti (quattro ore).

Contemporaneamente, si terrà il primo modulo della formazione per il personale cui è affidata la mansione lavorativa che prevede la manipolazione degli alimenti. Il secondo, e ultimo, è previsto martedì 28 luglio, dalle 14 alle 16. Sono dunque sei, complessivamente, le ore di lezione.

Grazie alla modalità della videoconferenza sincrona, è certamente facilitata la frequenza dei corsi da parte di chi (soprattutto operatori dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari, delle attività alimentari artigianali e di ristorazione) avrebbe difficoltà, in questo periodo, a

raggiungere una sede distante dal luogo di lavoro.

Per saperne di più e per le iscrizioni, ci si può rivolgere all’Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 1768301; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it ).