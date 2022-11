Sparito un micio dalla una colonia Felina a Cerveteri.

La colonia si trova in in via Iaffei e il 23 ottobre è sparito l’animale.

Una responsabile fa sapere di essere preoccupata perché la colonia è situata dentro un condominio e pensa che qualcuno possa averlo l’ha portato via.

In caso di segnalazioni il numero da chiamare è il 320 381 0484.