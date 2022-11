Governo Civico, il consigliere Federico Salamone: “Proseguiamo insieme la nuova era di Campo di Mare” • Terzo Binario News

L’esponente del movimento civico cerite interviene su Campo di Mare: “Con Elena Gubetti per proseguire il grande lavoro portato avanti dalla giunta Pascucci”

“Per chi come me è nato negli anni ’90, mai in vita propria ha visto delle opere pubbliche all’interno della frazione di Campo di Mare.

Sono nato e cresciuto con la convinzione che mai nessuna Amministrazione potesse infrangere quel muro invalicabile chiamato Ostilia, che di fatto paralizzava le sorti della frazione balneare ad un lento ed inesorabile declino.

Negli ultimi dieci anni, finalmente la luce: il completamento dei lotti di illuminazione mancanti, l’acquisizione a patrimonio comunale del Lungomare dei Navigatori Etruschi, i lavori di restyling per oltre 1 milione di euro, l’acquisizione delle restanti aree della Frazione e ancora tanti altri lavori pronti a partire.

Oggi, per la prima volta posso vivere questo cambiamento all’interno dalle istituzioni: lavorerò con impegno, preparazione, dedizione e passione, per portare avanti a stretto contatto con il Sindaco Elena Gubetti, i progetti già avviati”.

A dichiararlo è Federico Salamone, Consigliere comunale di Cerveteri e Delegato Territoriale di Campo di Mare in forza al movimento Governo Civico. Classe 1993, Federico Salamone è alla sua prima esperienza politica ed è prossimo alla Laurea in Giurisprudenza, già avendo conseguita quella in Pianoforte presso il Conservatorio di S.Cecilia in Roma. Attualmente sta effettuando una pratica di formazione legale presso un noto studio di Cerveteri. Candidatosi all’interno della lista Governo Civico per Gubetti Sindaco, è risultato immediatamente eletto all’interno della massima assise cittadina con 135 preferenze.

“Già in questi anni mi sono impegnato personalmente per i cittadini di Campo di Mare, mettendo a disposizione le mie competenze giuridiche e collaborando con Avv. Antonio Arseni nella spinosa vicenda delle bollette idriche della Società Ostilia – ha aggiunto il Consigliere Delegato Federico Salamone – una questione che con meticolosità e studio stiamo cercando di portare ad una soluzione. Affiancando il Sindaco Gubetti, continuerò a lavorare per essere un punto di riferimento per i cittadini su tutti i temi che riguardano Campo di Mare, una Frazione che solamente negli ultimi anni, grazie al lavoro della Giunta guidata da Alessio Pascucci e che già vedeva al suo interno proprio l’attuale Sindaco, ha visto una progettualità seria. Una linea sulla quale vogliamo continuare, per riportare la frazione alla bellezza e all’attrattività che merita un territorio come questo che da sempre rappresenta luogo di vacanza e villeggiatura di tantissime famiglie e amanti del bel mare”.