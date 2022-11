Oggi a Cerveteri inizia la Festa dell'Albero • Terzo Binario News

Giovedì a largo Almunecar la giornata clou presso la Grande Quercia

Una settimana intensa per le scuole di Cerveteri in occasione della Festa dell’Albero organizzata da Scuolambiente.

Oggi l’apertura ufficiale della manifestazione alla presenza del Sindaco Elena Gubetti presso la scuola dell’infanzia – I.C. Marina di Cerveteri di Via Satrico, nei giorni successivi saranno impegnate le classi della scuola dell’infanzia – Montessori – I.C. G.Cena con la messa a dimora di alcune piante tipiche del territorio grazie alla collaborazione dei Carabinieri Forestali di Tarquinia, mentre martedì presso la scuola dell’infanzia – Via Consalvi – I.C. G.Cena verranno ripristinate delle piccole aiuole con piante ornamentali.

La giornata clou sarà giovedì 24 Novembre ore 9.30 a largo Almunecar a Cerveteri presso la Grande Quercia, a un anno dalla sua istituzione come “Albero Monumentale”, dove i bambini e i ragazzi di alcune scuole le dedicheranno, come da tradizione, canti, poesie e racconti.

Interverranno la Sindaco Elena Gubetti e l’Assessore all’ambiente Francesca Appetiti e Daniele Brugiotti di Arboverde Saranno presenti studenti della Giovanni Cena (scuola dell’Infanzia Montessori, la scuola dell’Infanzia Via Consalvi e le classi 3°Scuola Secondaria) e le classi 1° della scuola secondaria I.C. Salvo D’Acquisto.

A questo evento sarà inoltre presente un banchetto per la campagna “Adotta e cresci una quercia” di Salviamo Il Paesaggio Litorale Roma Nord. Infine il 25 alla I.C. Marina di Cerveteri di Cerenova per la sistemazione del Giardino delle Farfalle.

“Abbiamo voluto dare un particolare rilievo all’evento della Festa dell’Albero per ricordare il ruolo fondamentale del nostro patrimonio arboreo e condividere questa iniziativa con le giovani generazioni. Ringraziamo quindi le Direzioni Scolastiche e i docenti che hanno come sempre aderito con entusiasmo, le Istituzioni locali, che sempre dimostrano grande disponibilità e la Polizia locale, il Gruppo comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana comitato locale e la Multiservizi che, come sempre, garantiscono lo svolgimento in sicurezza delle iniziative” Dichiara la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri.