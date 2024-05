Spari con pistola ad aria compressa contro il parabrezza dell'autobus • Terzo Binario News

Ignoti hanno sparato due colpi di pistola (risultata essere ad aria compressa) contro il parabrezza anteriore dell’autobus (linea 724), all’interno del quale erano presenti alcuni passeggeri. Non ci sono stati feriti. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, in via Luchino Dal Verme, a Roma.

Inviata la richiesta al 112, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Roma Torpignattara. Il bus – che ha riportato il danneggiamento del finestrino – ha dovuto fermare la corsa, quindi si è verificata anche l’interruzione di pubblico servizio.

c.b.