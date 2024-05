La Pallacanestro Dinamo Ladispoli sfida la "squadra del Papa" • Terzo Binario News

E’ confermato, l’accoppiamento per la Pallacanestro Dinamo Ladispoli nella semifinale per l’accesso alla Serie C di basket piu’ difficile di cosi non poteva essere : sara’ la Petriana l’avversario da battere nella serie al meglio delle 3 partite che iniziera’ Domenica 19 Maggio alle 18:00 a Roma, a Colle del Gelsomino (in Via Santa Maria Mediatrice), per proseguire poi Mercoledi 22 alle 20:00 al PalaSorbo di Ladispoli e, se ancora necessario, finire a Roma Domenica 26.

La “squadra del Papa” (cosi definita perche’ nata nel 1929 da una diretta iniziativa di Papa Pio XI che diede vita al Pontificio Oratorio di San Pietro) con quasi cent’anni di storia, rappresenta un punto di riferimento chiaro e riconoscibile nel panorama cestistico laziale e non solo, e quest’anno ha disputato l’ennesima ottima stagione il cui obiettivo dichiarato e’ stato, sin dall’inizio, quello della promozione in Serie C.

La Dinamo parte sfavorita nel confronto diretto, quantomeno perche’ non puo’ godere del vantaggio del fattore campo, con la disputa dell’eventuale bella a Roma; il Presidente Fois recentemente ha dichiarato che la sua squadra non ha piu’ del 20% di possibilita’ di passare il turno, e anche se forse la situazione non e’ poi proprio cosi’, e’ chiaro che i ladispolani sono chiamati ad una impresa vera e propria, in cui tutti, allenatori e giocatori, dovranno disputare la “partita perfetta” per poter avere qualche chance di vittoria.

Intanto i tifosi ladispolani si stanno organizzando per seguire la squadra in trasferta gia’ Domenica prossima, magari rinunciando a qualche ora di mare pomeridiana, ma con la certezza che potranno assistere ad una gran partita e con la speranza che “un miracolo”, soprattutto in terra papalina, possa sempre accadere…