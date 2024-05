Incendio di una campana del vetro in zona Trullo. L’episodio è avvenuto nella notte verso le una e trenta, in via Sbricoli. Le fiamme hanno raggiunto anche un ciclomotore in sosta nelle immediate vicinanze.

Sul posto i carabinieri della stazione Villa Bonelli. Non sono state trovate tracce di acceleranti o inneschi. Non è esclusa l’ipotesi che possa trattarsi di un atto vandalico.