Sotto lo sguardo del Caravaggio, al Pirata di Ladispoli si discorre di Arte e Filosofia • Terzo Binario News

Grazie ad una bella iniziativa della Associazione Nuova Acropoli

Un settembre dedicato all’arte e alla Filosofia, a Ladispoli, in cui Nuova Acropoli promuove dialogo e riflessione.

Come sempre un programma vario, relazionato al “Conosci te stesso” socratico, per comprendere il mondo in cui viviamo. Tanti i temi trattati con un linguaggio adatto a tutte le età:

giovedì 1 settembre – A spasso tra Storia e Mito

giovedì 8 settembre – Karma, Yoga e Karma Yoga

giovedì 15 settembre – E tu che tipo sei?

giovedì 22 settembre – Armonia con Yin e Yang ed il Feng Shui

Un modo nuovo di fare Filosofia, un modo nuovo di avvicinarsi alla Storia e all’Arte, portare la Cultura in piazza e divertirsi con essa.

L’appuntamento è per tutti i giovedì alle ore 19 sotto il Gazebo del Caravaggio- Il Pirata (Lungomare Marina di Palo, 32 – Ladispoli). Per informazioni, è possibile chiamare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it