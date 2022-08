A Tarquinia gli eventi a tema etrusco diventano pomeridiani • Terzo Binario News

E’ la nuova forumla ideata da Daniela Bordo

Etruscopolis fa filotto: anche l’ultimo evento serale della stagione estiva, nonostante fosse programmato di Martedì, ha registrato il tutto esaurito, sbancando il centinaio di presenze con vari turni di visita.

E dunque la formula ideata da Daniela Bordo prosegue con gli eventi tematici pomeridiani: nei giorni del 3, 11 e 18 Settembre sarà infatti la volta di incontri speciali con inizio alle ore 16:00, sempre su prenotazione.

Il parco sotterraneo accoglierà i visitatori nei suoi oltre 15.000 mq in un percorso guidato studiato per scoprire il mondo etrusco attraverso l’arte di Omero Bordo, la suggestione di racconti storici ed ambientazioni atte a stupire.

Sui social la direttrice Daniela non ha mancato di dispensare ringraziamenti alle tantissime persone accorse in visita, ed in alcuni commenti ha già anticipato come l’autunno in arrivo sarà ricco di emozionanti novità e sorprese per l’utenza.