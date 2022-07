"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa": una settimana tra teatro, musica e libri • Terzo Binario News

Stasera lo spettacolo “Novecento”, domani il jazz di Danilo Rea e Roberto Gatto, venerdì la scrittrice Rosella Postorino e la sera Tosca. Sabato Maurizio Battista, chiude domenica l’omaggio ad Ezio Bosso

Continuano gli appuntamenti di luglio di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Mercoledì 13 luglio la Roma Tre Orchestra presenta lo spettacolo“Novecento, ovvero La Leggenda del Pianista sull’Oceano”. Tratto dal celebre romanzo di Alessandro Baricco lo spettacolo vuole raccontare, attraverso le parole di Tim Tooney, il più grande musicista di tutti i tempi, il mito di T.D. Lemon “Novecento”.

Spazio al Jazz, giovedì 14 luglio con Danilo Rea e Roberto Gatto, accompagnati dal bassista Pierpaolo Ranieri.

Tosca canta il 15. Foto grande Danilo Rea, il 14

Doppio appuntamento venerdì 15 luglio: alle 19, Valentina Farinaccio modera la presentazione del libro di Rosella Postorino, Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani. Dall’autrice vincitrice del Premio Campiello un discorso a cuore aperto rivolto agli adulti di domani, un’ode alla curiosità e alla cultura che rende liberi, a prescindere dallo stato sociale di partenza.

Attesa, invece, alle 21, Tosca con il concerto Morabeza d’Estate. Live dell’omonimo e fortunato disco per cui l’artista nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con Ho amato tutto, la nuova tournée ancora una volta mostrerà la voglia di sperimentare di Tosca e quel suo eclettismo da attenta ricercatrice musicale che le permette di spaziare tra molteplici autori e repertori.

Sabato 16 luglio è la volta del comico Maurizio Battista con lo spettacolo “Tutti contro Tutti”. Chiude la settimana di appuntamenti al Castello di Santa Severa, domenica 17, il concerto omaggio a Ezio Bosso del TTR Piano, l’unico trio ufficialmente riconosciuto ed autorizzato dalla famiglia di Ezio Bosso ad eseguire le più famose composizioni del Maestro.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini, legati alla natura, e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it

Oltre 180 eventi traconcerti, teatro, comedy, ma anche sport, che per questo week end sarà animato dal Surf Expo, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

