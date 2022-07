Emergenza cavalli ad Allumiere e dintorni, nasce un gruppo WhatsApp per comprare il fieno • Terzo Binario News

“Vista la gravissima situazione in cui versano i cavalli in un territorio ampio, visto che le istituzioni saranno lente a intervenire e il caldo sta uccidendo i cavalli perché il territorio é sprovvisto di ripari e cibo, con fontanili distanti 5 km da dove si trovano decine di cavalli stremati noi cittadini stiamo cercando aiuti e facendo raccolta con offerta libera per comprare fieno e cercare vasche per acqua da posizionare dove sono i cavalli in difficoltà.

Una balla grande di fieno costa circa 80€.

Dopodiché compreranno le balle di fieno e organizzeranno anche per il trasporto (già in atto per oggi) ma l’emergenza sarà anche per i giorni a venire.

Cerchiamo chi può portare acqua, stanno per portare due vasche contenitori nel pomeriggio , sarebbe di aiuto SIA PER OGGI CHE I PROSSIMI GIORNI.

Se volete partecipare potete entrare nel gruppo WhatsApp https://chat.whatsapp.com/F33pLsaNwdT2YI7bC5nJ