"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" domani sera c'è il jazz del trio Rea, Gatto e Ranieri • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, giovedi 14 luglio, il trio con Danilo Rea, Roberto Gatto e Pierpaolo Ranieri. Ore 21.

Il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto, che esordirono insieme nella scena musicale nel 1975, si rincontrano sul palco del Castello di Santa Severa per un concerto unico, accompagnati dal bassista Pierpaolo Ranieri.

Danilo Rea, appena maggiorenne esordisce con lo storico “Trio di Roma” con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto; parallelamente accompagna come pianista i più importanti cantautori italiani: Mina lo vuole prima ancora di Gino Paoli, ed entrambi gli restano fedeli negli anni, fino a oggi. Intanto collabora con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano.

Roberto Gatto, il suo debutto professionale risale al 1975 con il Trio di Roma (Danilo Rea, Enzo Pietropaoli) e da allora ha suonato in tutta Europa e nel mondo con i suoi gruppi e a fianco di artisti internazionali. Oltre ad una ricerca timbrica raffinata e a una tecnica esecutiva perfetta, i gruppi a suo nome sono caratterizzati dal calore tipico della cultura Mediterranea; questo rende senza dubbio Roberto Gatto uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel mondo. È sicuramente il più rinomato batterista italiano all’estero e vanta importanti partnerships con artisti del mondo del jazz e non solo.

Pierpaolo Ranieri

Pierpaolo Ranieri, bassista e contrabbassista collabora con numerosi artisti della scena pop e jazz, tra i nomi principali: Paola Turci, Marina Rei, Roberto Gatto, Carmen Consoli, Massimo Ranieri. In particolare, con quest’ultimo ha collaborato al programma “Sogno e son desto” dove ha accompagnato Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Patty Pravo, Stefano Bollani, Enrico Rava, Irene Grandi, Franco Battiato, Morgan, Gino Paoli, Edoardo Bennato.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Biglietti: € 18 + € 2 di prevendita

Info: info@castellodisantasevera.it <mailto:info@castellodisantasevera.it>