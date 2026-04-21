Sospesi per motivi disciplinari "a scuola" dalla Protezione Civile comunale di Cerveteri: un'occasione per far crescere e maturare i ragazzi • Terzo Binario News

L’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri Romina Vignaroli: “Non una punizione, ma un momento di crescita e formazione personale”

“Conoscenza e rispetto del territorio, avvicinamento alla vita e alla quotidianità della Protezione Civile, corsi di formazione e percorsi educativi su come comportarsi in caso di emergenze. Prosegue la collaborazione tra Comune di Cerveteri, Gruppo Comunale di Protezione Civile, e gli Istituti Superiori Enrico Mattei di Cerveteri e Stendhal – Calamatta di Civitavecchia, con i quali l’amministrazione nel dicembre scorso ha stipulato una convenzione grazie alla quale, studenti destinatari di provvedimenti disciplinari e sospensioni, sono tenuti a svolgere delle giornate di attività socialmente utili con la Protezione Civile comunale”. A dichiararlo è Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

“Questa iniziativa è nata non per punire, ma per far comprendere ai ragazzi quanto sia importante rispettare le regole, le persone e il territorio che ci circonda. Non si tratta di un lavoro quello che vengono a svolgere con la Protezione Civile comunale di Cerveteri, ma di un’occasione di crescita personale, di raggiungimento di una consapevolezza che magari prima non avevano. Giornate in cui, grazie alla presenza e al lavoro di Renato Bisegni, Responsabile della Protezione Civile comunale e di tutti i Volontari, capiscono cosa e quanto ognuno di noi può fare per una società migliore, più attenta e solidale”.

“Dai corsi antincendio boschivo alla conoscenza delle pratiche di primo soccorso sino alle più comuni attività di assistenza alla popolazione – prosegue Romina Vignaroli – giornate dalle quali sono certa, i ragazzi comprenderanno gli errori e i comportamenti sbagliati avuti in classe e che li hanno portati a ricevere un provvedimento disciplinari e soprattutto ne usciranno migliori e più maturi. A tutto il Gruppo comunale di Protezione Civile, il mio ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono per Cerveteri e per tutta la cittadinanza”.