Il Roan della Finanza celebra la Giornata del Mare a Civitavecchia e non solo • Terzo Binario News

Quella appena conclusa, è stata la settimana in cui si è celebrata, su tutto il territorio nazionale, la giornata del “Mare e della cultura Marina”.

Ogni anno, nella giornata dell’11 aprile, è stata istituita formalmente, con il codice della Nautica da Diporto, una ricorrenza nella quale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono e partecipano ad iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

Il mare inteso soprattutto come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, da difendere e preservare contro le forme di inquinamento e della pesca intensiva ad opera di bracconieri senza scrupoli.

I Reparti Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza della regione Lazio, ha organizzato una serie di eventi e incontri con le scuole dei Comuni di Civitavecchia, Roma, Anzio e Gaeta, al fine di illustrare ai ragazzi le funzioni di Polizia sul mare del corpo e sensibilizzare, nel contempo, gli stessi sulle tematiche afferenti alla legalità e alla difesa di una risorsa così importante e delicata, quale è l’ecosistema marino.

In particolare, la Sezione Operativa Navale di Gaeta ha dedicato ai giovani studenti dell’Isola di Ponza, una giornata a contatto con i Finanzieri di mare, evento arricchito, tra l’altro, da una simulazione di un intervento degli operatori subacquei del Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Civitavecchia che, a termine della simulazione, hanno effettuato anche una simbolica pulizia straordinaria di un tratto dei fondali del locale porto, quale esempio virtuoso di rispetto delle regole e dell’ecosistema marino.

Nel porto di Nettuno, invece, la Sezione Operativa Navale di Anzio ha avuto il privilegio di partecipare all’iniziativa “Un Mare di Sorrisi”, dedicata ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, diffondendo anche tra le persone più fragili, i valori della legalità e della cultura per il rispetto del mare.

I ragazzi hanno avuto modo di visitare e toccare con mano le unità navali militari e vedere così le attività che il Corpo svolge in mare ogni giorno.

La giornata del mare è stata l’occasione per la Guardia di Finanza, con la sua componente specialistica aeronavale, di sensibilizzare i più giovani ad un uso sempre più sostenibile della risorsa marina, attraverso l’esempio e la diffusione di comportamenti virtuosi, per la difesa dell’ecosistema marino, combattendo ogni forma di illegalità, di sfruttamento incontrollato delle risorse ittiche e di inquinamento.