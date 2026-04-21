A Passoscuro la Sagra della Tellina, ecco le date • Terzo Binario News

A Passoscuro torna l’evento più atteso dell’estate: una tradizione, un evento che ogni estate richiama decine di migliaia di visitatori non soltanto del territorio ma di tutta Roma.
Non può che essere che lei, la Sagra della Tellina, che raggiunge quest’anno la sua 48esima edizione. Stand gastronomici con spaghetti con telline, musica live e spettacoli, divertimento senza sosta e attrazioni.
Ad organizzarla, come sempre, la Pro Loco Passoscuro. L’appuntamento è per venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio