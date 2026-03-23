 Simone Ciapetti è la vittima di Civitavecchia Nord sulla A12 • Terzo Binario News

Simone Ciapetti è la vittima di Civitavecchia Nord sulla A12

Mar 23, 2026 | Civitavecchia, Cronaca

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Sabato sera il 36enne di Soriano nel Cimino è stato sbalzato fuori dalla sua vettura in seguito a un tamponamento

È Simone Ciapetti la vittima dell’incidente verificatosi nella tarda serata di sabato sulla A12 all’altezza del km 55 nei pressi dell’area di sosta San Liborio a Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia.

Era originario di Soriano nel Cimino anche se – come riporta Viterbo Today – viveva a Viterbo.

Alcuni passanti lo hanno visto riverso sull’asfalto, pochi minuti dopo lo schianto. Inutili i tentativi di soccorrerlo.

Necessaria la chiusura dell’A12 – durata diverse ore – per effettuare le operazioni di soccorso e ripristino di personale medico e Polizia Stradale.