Processione del Cristo Morto, scelto il percorso per le vie di Civitavecchia • Terzo Binario News

“E’ arrivato il momento di svelare ai nostri concittadini il percorso della processione del Venerdì Santo. La processione quest’anno si snoderà lungo questo percorso: “Via Trieste, Via Stendhal, Corso Marconi, Piazza V. Emanuele, Largo Cavour, Largo Plebiscito, Corso Centocelle, Via Buonarroti, Via Annovazzi, Viale Baccelli, Largo d’Ardia, Corso Centocelle, Via Crispi, Via Cialdi, Via Cesare Battisti, Corso Centocelle, Largo Plebiscito, Largo Cavour, Piazza V. Emanuele, Corso Marconi, Via Stendhal, Via Trieste, Salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone, Piazza Leandra”. Il percorso rappresenta un simbolo e snodandosi lungo tutti i luoghi storici della nostra città vuol ricambiare l’abbraccio che i nostri cittadini tutti gli anni danno a questa tradizione.

La processione è cultura e storia della nostra città oltre che evento religioso e spirituale di altissimo respiro. La tradizione divenuta cultura e le nostre radici sono nei migliaia di passi fatti dai Civitavecchiesi che le centinaia di processioni nel corso dei secoli hanno “vissuto” lungo le vie di “Civita Vetula”.

Qui un’altra riflessione vorrei farla, come ogni anno transiteremo davanti alla Statua dell’Immacolata certi che ascolti le nostre preghiere e che continui a stendere il suo velo protettivo sulla nostra città e per ricordare a tutti la specialissima devozione che la nostra Arciconfraternita ha verso la Madre Celeste. Per questo vorrei invitare ogni Civitavecchiese credente e non, a “passare” in Chiesa della Stella per prepararsi a questa Pasqua e “salutare” Maria donatrice di Grazie.

Ricordo, inoltre, che sarà possibile dare la propria adesione, alle varie figure del corteo, secondo i seguenti orari: dal 23 marzo 01 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e sabato 28 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Chiesa della Stella.

Inoltre accogliamo (nel limite dei posti rimasti disponibili) coloro che vogliono prestarsi quali assistenti al corteo e che coadiuveranno i confratelli e le consorelle nello svolgimento della processione (i cosiddetti sagrestani), per questo abbiamo ampliato il termine delle iscrizioni e anch’essi dovranno iscriversi attraverso le modalità sopradescritte.

Da ultimo non posso che ricordare anche la raccolta delle offerte che consentiranno la copertura delle spese necessarie per l’allestimento della sacra manifestazione. A tale riguardo ricordiamo i riferimenti utili per l’elargizione delle offerte:

o Presso la Chiesa della Stella tutti i giorni negli orari di apertura delle iscrizioni,

o Utilizzando il C/C presso la Banca Intesa San Paolo n. 70768 (cod. IBAN: IT71D0306909606100000070768,intestato all’Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia);

o Presso gli incaricati che rilasceranno apposita ricevuta

Infine un grazie speciale a tutti coloro che ci stanno dimostrando vicinanza e affetto”.

IL PRIORE (Remo Barletta)