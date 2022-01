Silvia Marongiu (PD): "Ladispoli è la mia casa, davanti un viaggio da fare insieme" - Terzo Binario News

“Ladispoli è la mia casa, è il posto che ho scelto e che mi ha scelto circa 20 anni fa. Ladispoli è la città per la quale mi sono impegnata con tutte le mie forze: nella scuola, nel sociale, nelle istituzioni. È con questo amore per la città in cui vivo che ho accettato la candidatura a sindaco, supportata da una coalizione ampia che mira a coinvolgere ancora di più le realtà civiche e associative, a tutti i livelli. Abbiamo davanti a noi un percorso lungo da fare e servirà tutto il coraggio di cui saremo capaci. Un viaggio che continua e inizia oggi con maggiore forza di ieri. INSIEME”.

A scriverlo è Silvia Marongiu, candidata a Sindaco di Ladispoli e Segretaria locale del PD, che proprio ieri ha ricevuto in un comunicato stampa il sostegno di sei liste nella sfida elettorale di giugno.