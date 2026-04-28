Nuovo cda della Fondazione Vulci, il grazie di Montalto • Terzo Binario News

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci. L’Amministrazione Comunale rivolge i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Presidente, Laura Allegrini e ai consiglieri nominati: Antonella Conti, Valentina Berneschi, Delo Bucci e Maurizio Eleuteri.

“Siamo certi che il nuovo CdA saprà guidare la Fondazione con competenza e passione, valorizzando lo straordinario patrimonio archeologico e naturalistico del nostro territorio”, dichiara l’Assessore alle partecipate Marco Fedele.

“La sfida è ambiziosa e siamo pronti a collaborare strettamente per far crescere ulteriormente il richiamo internazionale di Vulci”.

Il coinvolgimento del Ministero della Cultura all’interno della Fondazione, già avviato dall’Amministrazione Comunale, così come il recupero dell’antica area portuale di Regisvallae, sono obiettivi sui quali potrà concentrarsi il lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione con il pieno supporto di tutti i suoi soci.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale esprime un profondo e sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per l’impegno profuso e i risultati raggiunti durante il mandato. Un saluto particolare va al Presidente uscente Gianni Bonazzi e ai consiglieri Antonio Raspoli, Mauro Astore, Andrea Marcoaldi e Cynthia Orlandi.

Al CdA uscente va il merito di aver lavorato con intensità e visione, raggiungendo l’importante traguardo dell’ingresso della Regione Lazio all’interno della Fondazione, un passaggio storico che garantisce nuove prospettive di sviluppo e solidità istituzionale al Parco.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno nel sostenere la Fondazione Vulci come motore culturale ed economico della comunità, sicura che il percorso di crescita intrapreso continuerà con determinazione.