Romanzo Quirinale, la Meloni: “Guido Crosetto persona gradita, ma Presidente sia eletto dal popolo” - Terzo Binario News

“Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo. Non con giochi di palazzo. Lo stallo al quale si sta assistendo in questi giorni è un insulto agli italiani. Oggi Fratelli d’Italia in Parlamento vota Guido Crosetto, per smuovere le acque in questo stallo politico. Una persona capace e onesta gradita a molti italiani perbene”.

A dichiararlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sul proprio profilo Facebook.

Le votazioni sono ancora in corso a Palazzo Montecitorio e almeno per oggi, si prospetta una nuova chiama infruttuosa. Si attendono gli sviluppi della giornata di domani, quando il quorum si abbasserà.