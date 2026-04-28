Avviso pubblico per la realizzazione dei saggi di fine anno scolastico nella “Rassegna estiva 2026” a Ladispoli • Terzo Binario News

Si comunica che il Comune di Ladispoli ha emanato l’avviso pubblico finalizzato alla concessione dello spazio di Via Rapallo, attiguo al sito archeologico denominato “La Grottaccia”, dedicato alle attività culturali per la realizzazione dei saggi di fine anno scolastico, rientranti nella “Rassegna estiva 2026”.
Il periodo di concessione è quello compreso tra il 19 giugno e il 23 agosto 2026.
Le domande dovranno pervenire tramite consegna a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – Piazza Falcone, 1 – 00055 Ladispoli, oppure potranno essere inviate via PEC all’indirizzo comunediladispoli@
Il termine ultimo per effettuare la domanda è stato fissato al giorno 30 aprile 2026 entro le ore 12:00.
Di seguito si fornisce il link per scaricare l’avviso pubblico, la determinazione dirigenziale di approvazione e il modulo di richiesta: https://www.comune.ladispoli.