“Giornata Internazionale del Jazz": Tolfa e Allumiere insieme per onorare l’evento promosso dall’Unesco • Terzo Binario News

Il progetto ha coinvolto 200 studenti dell’Istituto comprensivo collinare, giovedì alle 11 concerto conclusivo al teatro Claudio

Grazie all’iniziativa di Tolfa Jazz APS, le scuole secondarie di primo grado di Tolfa e Allumiere dell’Istituto Comprensivo di Tolfa sono state protagoniste di un percorso musicale partecipato che ha trasformato le aule in luoghi di ascolto, creatività e condivisione, attraverso il progetto “Jazz per Includere – Ritmi, Voci, Incontri”, coinvolgendo oltre 200 studenti in un’esperienza educativa e musicale ispirata ai valori di inclusione e condivisione promossi dalla Giornata Internazionale del Jazz istituita dall’Unesco.

Il progetto si è articolato in sette appuntamenti, durante i quali i ragazzi hanno partecipato attivamente a lezioni di un’ora, organizzate con due classi alla volta. Gli incontri sono stati condotti da tre musicisti professionisti — Francesco Pierotti, Alessandro Iachini e Pasquale Innarella — con la partecipazione attiva dei docenti di musica dell’Istituto, Francesco Benedetti e Alessandro Vece, che hanno preparato gli studenti e contribuito allo sviluppo del programma didattico.

Ogni incontro si è aperto con una breve esibizione musicale dei docenti e dei musicisti ospiti, seguita da attività laboratoriali che hanno coinvolto direttamente gli studenti. Il progetto ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani al jazz non solo come genere musicale, ma come linguaggio inclusivo, democratico e universale, promuovendo lo sviluppo della consapevolezza musicale, della capacità di ascolto reciproco e della cooperazione, valorizzando le differenze e offrendo spazi di espressione collettiva accessibili e coinvolgenti. La musica è diventata così strumento di relazione e crescita, stimolando nei ragazzi l’ascolto attivo e la consapevolezza del ritmo come base comune, oltre a sensibilizzare l’intera comunità scolastica e territoriale al valore sociale e culturale del jazz.

Durante il percorso, particolare attenzione è stata dedicata alle radici del jazz e del blues, attraverso introduzioni storiche, guide all’ascolto e attività pratiche. Gli studenti hanno partecipato cantando, utilizzando la body percussion e, per chi lo desiderava, suonando il proprio strumento — tra cui clarinetto, sax e diamonica — sperimentando anche la formula del call and response, tipica del linguaggio jazzistico.

Ogni classe ha lavorato all’arrangiamento di un brano, sviluppato progressivamente nel corso degli incontri, fino alla preparazione del concerto finale, che vedrà riuniti gli studenti di Tolfa e Allumiere. L’evento conclusivo si terrà il 30 aprile alle 11 presso il Teatro Claudio di Tolfa, dove i ragazzi si esibiranno accompagnati dai docenti su brani come C Jam Blues,Bemsha SwingeHit the Road Jack, alternando strumenti, canto e body percussion. L’appuntamento si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale del Jazz promossa dall’UNESCO, celebrata in tutto il mondo proprio il 30 aprile, rafforzando il valore educativo, inclusivo e universale del progetto.

Tolfa Jazz APS desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, Dott.ssa Brigida Di Marcello, alla Prof.ssa Antonella Bertini per il coordinamento e il supporto organizzativo, ai docenti di musica Francesco Benedetti e Alessandro Vece, alla Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e al Sindaco di Allumiere Luigi Landi, per il sostegno e la collaborazione dimostrati nella realizzazione del progetto.

Il progetto “Jazz per Includere” conferma ancora una volta l’impegno di Tolfa Jazz APS nel promuovere la musica come strumento educativo, inclusivo e sociale, capace di creare connessioni e valorizzare il talento dei giovani.

Il prossimo appuntamento firmato Tolfa Jazz APS sarà domenica 24 maggio con i “Picnic Musicali”, che si terranno nella Località Comunale Macchiosi a Tolfa, una giornata all’aperto dedicata alla musica, alla convivialità e alla condivisione, aperta a tutta la comunità.