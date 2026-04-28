Fiera Macchine Agricole a Tarquinia, programma e viabilità • Terzo Binario News

La Mostra Mercato delle Macchine Agricole, che si terrà dall’1 al 3 maggio 2026 a Tarquinia Lido, si conferma anche quest’anno un importante punto di riferimento per il mondo agricolo, offrendo un ricco programma di convegni e momenti di confronto dedicati ai temi più attuali del comparto.

Sabato 2 maggio si apre alle 11.10 con il convegno “Gestione agronomica e meccanizzazione – Gli impianti agrivoltaici”, dedicato a una delle innovazioni più strategiche per coniugare produzione agricola ed energia sostenibile.

Interverranno Donato Ferrucci, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo, Emanuele Radicetti, professore associato di Agronomia all’Università degli Studi della Tuscia, e Danilo Monarca, professore ordinario di Meccanica Agraria nello stesso Ateneo.

A seguire, alle 12, spazio a una tavola rotonda aperta agli stakeholder.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, Luigi Biagini, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, guiderà l’incontro “PAC 2028-2034: le nuove sfide tra sostenibilità ambientale, reddito e competitività”, con un’analisi concreta delle prospettive della nuova Politica Agricola Comune e delle ricadute sulle imprese del territorio.

Dalle 16.30 alle 17.30, Francesco Pepponi (Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste) illustrerà le nuove modalità di presentazione delle richieste di carburanti agricoli agevolati (UMA), fornendo indicazioni operative per semplificare le procedure ed evitare errori nella compilazione delle domande. A seguire, dalle 17.30 alle 18.30, si terrà la conferenza “Agricoltura a confronto: Coldiretti, CIA e Confagricoltura per il futuro del territorio”, momento di dialogo tra le principali organizzazioni di categoria su criticità, prospettive e strumenti per lo sviluppo del comparto agricolo.

Domenica 3 maggio, dalle 16.30 alle 17.30, spazio all’enogastronomia con la presentazione dell’edizione 2026 di DiVino Etrusco e la degustazione dei vini delle cantine tarquiniesi, guidata dall’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti. Un programma articolato che unisce innovazione, formazione e valorizzazione delle eccellenze locali, offrendo a imprese, operatori e cittadini un’occasione concreta di aggiornamento e confronto sulle trasformazioni in atto nel settore agricolo. Ingresso libero.

Il Comune di Tarquinia informa cittadini e visitatori che, per la 77ª Mostra Mercato Macchine Agricole in programma al Lido, dall’1 al 3 maggio 2026, sono previste specifiche misure per agevolare la sosta e la circolazione. Durante le giornate della manifestazione, gli abbonamenti mensili e annuali saranno validi in tutte le aree di sosta a pagamento del Lido. Le tipologie di abbonamento utilizzabili sono “Periferia” e “Completo”. Per facilitare le operazioni di pagamento e ridurre i tempi di attesa, è consigliato l’utilizzo dell’App “Tarquinia”, che consente di acquistare il ticket direttamente da smartphone.

L’applicazione è scaricabile al seguente link: https://tarquinia.d-pass.it/#downl. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento ai parcometri presenti su tutto il territorio comunale, utilizzando monete, banconote o carta di credito, dopo l’inserimento del numero di targa. L’accesso alle aree di sosta sarà regolato in modo da garantire una circolazione ordinata. Il pagamento giornaliero presso parcometro dovrà essere effettuato successivamente al parcheggio del veicolo. Si raccomanda di non sostare durante le fasi di ingresso alle aree e di procedere a velocità ridotta. Gli abbonamenti resteranno validi anche nei giorni successivi alla manifestazione.

Le tariffe giornaliere previste sono le seguenti: 5 euro per le autovetture (validità fino alle ore 22 del giorno di pagamento) e 12 euro per i camper (validità 24 ore dal momento del pagamento). Per i non residenti sono disponibili abbonamenti mensili: tipologia “Periferia” al costo di 20 euro e tipologia “Completo” al costo di 30 euro. È previsto un abbonamento dedicato ai residenti, al costo di 10 euro che può essere fatto anche nei giorni precedenti alla manifestazione ed ha validità per tutta la durata dell’evento. Infine, non è necessario, una volta pagato il biglietto, esporlo sul cruscotto della macchina. Gli abbonamenti possono essere attivati sia tramite App sia presso i parcometri. Per ulteriori informazioni e per consultare tutte le tariffe è possibile accedere alla sezione “Info” dell’App “Tarquinia”.