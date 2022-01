Romanzo Quirinale, al terzo scrutinio è ancora scheda bianca ma Mattarella prende 126voti - Terzo Binario News

Boom di preferenze invece per il candidato di Fratelli d’Italia Giudo Crosetto:

Concluso pochi minuti fa il terzo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Anche oggi una votazione infruttuosa, con le schede bianche che sono state 411.

Non è stato dunque raggiunto il quorum necessario dei 673 voti.

Proprio come ieri, voti anche per Sergio Mattarella. Più che triplicate le preferenze per l’uscente Capo dello Stato, che dalle 39 preferenze di ieri è arrivato a quota 126.

Guido Crosetto, candidato di Fratelli d’Italia

Il candidato di bandiera di Fratelli d’Italia Guido Crosetto invece è andato molto ben oltre le aspettative, raggiungendo 115 voti. Un dato estremamente significativo, soprattutto in considerazione che il partito della Meloni può contare su un totale di 62 grandi elettori. Quasi il doppio di quanto lo stesso partito potesse aspettarsi inizialmente.

Doppia le preferenze di ieri anche Paolo Maddalena, che raggiunge quota 62. Pier Ferdinando Casini ne conquista 52. Pochi i voti per Giorgetti e Marta Cartabia, rispettivamente 20 e 8