Si opera per dimagrire, 19enne muore dopo pochi giorni: dramma per un giovane di Roma • Terzo Binario News

Un morte sospetta, dolorosa, per la quale i familiari adesso chiedono risposte con la procura di Roma che ha aperto un fascicolo e i carabinieri che hanno sequestrato le cartelle cliniche.

Filippo, un ragazzo che aveva 19 anni, è morto dopo otto giorni di agonia, passati tra una clinica, casa e due pronto soccorso. Un travaglio conseguente a una operazione per dimagrire.

Il giovane pesava 160 chilogrammi e aveva infatti deciso di sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco, eseguito lo scorso 18 aprile.

Il 21 aprile è stato dimesso da una clinica di Arezzo in cui si era operato. A distanza di pochi giorni dalle sue dimissioni, giovedì 25 aprile, ha però iniziato a sentirsi male. Immediata la corsa all’ospedale San Carlo di Nancy. I medici del pronto soccorso lo hanno visitato non riscontrando nulla di grave e il ragazzo ha firmato per le sue dimissioni.

Venerdì, però, un altro malore, questa volta più grave. Il 118 lo porta, dopo circa tre ore – stando a quanto riferiscono i parenti nella denuncia – è stato trasportato al policlinico Gemelli. I sanitari, secondo quanto appreso, avrebbero infatti avuto delle difficoltà nel trasporto del giovane paziente che era in sedia a rotelle dopo l’operazione. La prima ambulanza, infatti, non sarebbe stata provvista di trasportare un paziente come Filippo in ospedale, perché non avrebbe avuto l’attrezzatura idonea.