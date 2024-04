D'Amato (Azione): "Sanità pubblica torni ad essere priorità" • Terzo Binario News

“La sanità pubblica deve essere la priorità nel nostro Paese.

Basti pensare all’Umbria, che era un’eccellenza nel nostro Sistema Sanitario Nazionale e oggi vive tutte le difficoltà di una sanità sottofinanziata. I soldi sono pochi e serve uno scossone.

In Europa è fondamentale riaprire la discussione sul Mes Sanitario, da destinare in larga misura ad implementare il personale. Bisogna assumere medici e infermieri. Oggi gli stipendi sono bassi e i carichi di lavoro sono alti. Lo stesso professionista in Francia e in Germania guadagna il doppio, questa è la verità.

Questo è il mio impegno, mettere al primo posto la sanità pubblica”

A dichiararlo in un post sui propri social network, è Alessio D’Amato, attuale Consigliere regionale del Lazio