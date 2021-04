Si accoltella alla gola a Campagnano: è grave al Gemelli - Terzo Binario News

Tentato suicidio scampato per un soffio, indagano i Carabinieri

Campagnano sgomenta per quello che sembrava un tentato omicidio e invece era un tentativo di suicidio non portato a termine.

Un giovane di una trentina d’anni straniero è stato trovato in casa propria dalla domestica in un lago di sangue. Chiamati soccorsi e Carabinieri, l’uomo è stato elitrasportato al policlinico Gemelli in condizioni critiche dove è stato ricoverato in condizioni gravi ma vivo.

Gli uomini dell’Arma hanno investigato perché da una prima disamina sembrava che il trentenne potesse essere vittima di un’aggressione.

Invece la ricostruzione ha portato in tutt’altra direzione, ovvero quella del tentato suicidio.

Succede raramente ma può capitare che qualcuno cerchi di togliersi la vita in un modo tanto cruento, ovvero cercando di accoltellarsi alla gola.