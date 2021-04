Il titolare insulta i pizzardoni: locale chiuso a piazza Bologna - Terzo Binario News

Agenti accerchiati a Trastevere: denunciati due ventenni

Stavano eseguendo i consueti controlli per far rispettare le misure atte a tutelare la salute pubblica, gli agenti della Polizia Locale che ieri sera sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi, i quali hanno iniziato ad insultare e schernire gli operanti intervenuti, al fine di disperdere un assembramento in Piazza San Calisto.

Due ragazzi, italiani di 20 e 22 anni, intenti a bere bevande alcoliche su strada e senza mascherina, dopo essere stati richiamati inutilmente ad adottare comportamenti corretti, hanno opposto resistenza alle procedure di identificazione.

I giovani, per tale motivo , sono stati accompagnati al Comando di Via della Consolazione e per i successivi adempimenti del caso. Oltre alla denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, i due sono stati sanzionati per non aver rispettato le normative previste per la limitazione del contagio.

Sempre ieri sera, nella zona di piazza Bologna, un 54enne italiano, titolare di un locale pubblico, è stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nel corso dei controlli in atto. Per l’esercizio, già diffidato nei mesi scorsi per inosservanza delle misure anti-Covid , è scattato il provvedimento di chiusura di tre giorni.