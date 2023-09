Sfida tra i rioni di Tolfa, la Sughera s'aggiudica il V Drappo degli Anelli • Terzo Binario News

Migliore cavaliere Andrea Ortenzi del Battaglione. Oggi alle 16 il XIV Drappo dei Comuni corsa di cavalli mezzosangue al fantino

di Cristiana Vallarino

La prima parte della domenica che Tolfa dedica alle gare equestri è stata archiviata alla grande: stamattina un sole cocente ha accompagnato le varie batterie del V Drappo degli Anelli. A vincere è stata la squadra del rione Sughera, mentre il premio come miglior cavaliere lo ha conquistato Andrea Ortenzi del rione Battaglione, ovvero Santa Severa nord.

I cavalieri dei sette rioni tolfetani si sono confrontati lungo la pista di terra di viale d’Italia dalle 10, nella gara che prevedeva d’infilare con le lance i 5 anelli posti sul percorso. I punteggi si guadagnavano sia per il numero degli anelli infilati, sia per il tempo impiegato sul percorso. Sul podio oltre alla giallorossa Sughera, i Cappuccini, secondi, e al terzo posto il Battaglione.

A seguire la corsa tantissima gente ai lati della strada o in piazza Vittorio Veneto a guardare il maxischermo, mentre la brava Lucia Tagliani al microfono faceva la puntuale cronaca delle prove. Oltre a dare una importante notizia, comunicata da Valentina Mariani, del team Drappo, con enorme soddisfazione: il percorso su viale d’Italia è stato riconosciuto dalla apposita commissione come circuito regolamentare regionale per quest’anno. La speaker ha naturalmente ringraziato tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione, svolgimento e quindi alla riuscita delle varie manifestazioni legate alla festa del patrono Sant’Egidio. In particolare Elisabetta Marini, presidente dell’Asd Cavallo tolfetano e Italo Ciambella, una presenza costante e rassicurante tutte le volte che c’è da risolvere problemi. E ancora Simone Menichini per il supporto tecnico.

Poco prima delle 13, a consegnare i vari premi ai cavalieri e il Drappo, firmato da Silvia Di Silvestro che vi ha rappresentato i simboli del paese e dei suoi rioni, sono stati per la Pro Loco il presidente e la vice presidente Felice Tidei e Angela Ceccarelli, per il Comune la vice sindaca Laura Pennesi e l’assessore Alessandro Tagliani.

La giornata di gare prosegue alle 15,30, con la sfilata dei sindaci, il corteo, la banda che precedono l’avvio delle batterie per il XIV Drappo dei Comuni, corsa di mezzosangue al fantino, previsto alle 16. Ieri mattina sono state sorteggiate le batterie da due. A contendersi il drappo i fantini assegnati agli otto cavalli, così abbinati ai paesi: Allumiere, Silbomba; Canale Monterano, Bosea da Clodia; Ladispoli, A Beru Mia; Manziana, Dory Lady; Oriolo Romano, Butterfly; Santa Marinella, Don Peppe di Cavoi; Tarquinia, Spoon River; Tolfa, Chilivanesu.

Abbinata all’evento anche una sottoscrizione a premi (ben 24, offerti da artigiani, commercianti e ristoratori locali), i cui biglietti sono in vendita a un euro.