L’Associazione culturale Donna “libera” la Delega all’Arte • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Culturale Donna di Cerveteri, Ladispoli e Bracciano

L’associazione culturale “DONNA” di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, comunica che in relazione alla lotta della violenza sulle donne, la tempestività nella pubblicazione di articoli stampa nei vari Mass media locali ed internazionali ha i suoi risvolti che possono essere positivi o negativi e quindi attualmente cioè oggi 03/09/2023 troviamo giusto per il momento di lasciare libera la Delega all’Arte al fine di monitorare e trovare un Delegato all’Arte che possa ricoprire con la Delega all’Arte tre territori, ossia Ladispoli, Cerveteri e Bracciano (RM) e non soltanto di un solo territorio cioè Ladispoli (RM).

Pertanto nella prossima iniziativa culturale che sarà effettuata nella prima decade del mese di ottobre dell’anno 2023 dal titolo “Il Quadro Musicato – Terza Edizione” sarà primordiariamente presentata dalla sottoscritta e successivamente nella stesura delle opere sarà coadiuvata dal/dalla neo Delegato/a all’Arte la cui nomina sarà conferita durante l’iniziativa culturale de “Il Quadro Musicato – Terza Edizione – anno 2023”, che coprirà quindi con la sua Delega all’Arte, tre territori ossia Ladispoli, Cerveteri e Bracciano (RM).

Tra gli artisti presenti in loco sarà scelto/a il/la neo persona che coprirà la sopradetta Delega all’Arte al fine di non precludere ed escludere nessuno, perché tutte le persone custodiscono un proprio sogno nel cassetto. Gli artisti di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano (RM), ecc. così potranno liberamente partecipare con annesso il proprio quadro, la propria scultura, la propria poesia, la propria creazione per la tutela delle donne dalla violenza, questo è il tema su cui gli artisti potranno partecipare a codesto evento culturale molto sentito in tutto il comprensorio per il nostro percorso per lo Sportello di Prevenzione Antiviolenza a cui l’Associazione Culturale “DONNA” ha aderito durante il Convegno in data 30/05/2023 al Gruppo dello Sportello di Prevenzione per la Lotta alla violenza delle donne a mezzo del tavolo Interistituzionale con Asl RM4. Nella prima decade del mese di ottobre dell’anno 2023 quindi, avremo pertanto l’incontro culturale “Il Quadro Musicato – Terza Edizione – anno 2023” ove saranno mostrati i quadri, le poesie “Antiviolenza sulle donne” con annessa la musica da parte del Delegato alla Musica Maestro Fausto Caltagirone al fine di giungere al cuore e fare riflettere la collettività col solo tocco di pennello, poesia e di musica di pianoforte.

A seguire per la chiusura dell’evento culturale de quo sarà effettuato il concerto a pianoforte del Maestro Fausto Caltagirone “Gerswing”. Successivamente sarà comunicato il luogo ove sarà effettuato quanto sopra descritto.

L’associazione culturale “DONNA” di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano (RM) ringrazia del piccolo spazio concesso.