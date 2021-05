Servono volontari per difendere i nidi del fratino a Torre Flavia - Terzo Binario News

“Quest’anno il numero di volontari al Campo Fratino è molto cresciuto, molti hanno fatto anche il corso di formazione, altri si sono uniti sia singolarmente, sia attraverso associazioni locali e nazionali.

Ora ci sono 3 nidi: 1 di Fratino e 1 di Corriere piccolo davanti la Torre; un altro di C. piccolo a nord presso le palme a Campo di mare.

Due nidi hanno le gabbiette a tutela da gran parte dei predatori.

Le uova del nido a nord sono in procinto di schiudersi e ci saranno i pulli in giro per la spiaggia probabilmente attorno al 2 giugno.

Come gli scorsi anni, uno dei problemi sarà il gran numero di fruitori della spiaggia in questi giorni, che andrà a rappresentare un rischio per i pulli che si alimenteranno sulla battigia.

Abbiamo preparato volantini da consegnare ai fruitori per consapevolizzarli e dire loro CHE NON DEVONO RACCOGLIERE PULLI DALLA SPIAGGIA (come avvenuto lo scorso anno).

SERVONO ANCORA ALTRI VOLONTARI: LE GIORNATE SONO LUNGHE, LA GENTE TANTISSIMA, I NIDI SONO TRE E SPARSI.

Le ordinanze vietano il transito di cani e il numero è molto diminuito anche se c’è sempre qualcuno che non ha letto, non sapeva, non ha sentito, non ci sono cartelli, ecc. ecc.

FATECI SAPERE SE SIETE DISPONIBILI: VI CONSEGNEREMO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO, ‘FRATINO’ DA INDOSSARE (chiedete a Silvia Filippi: silfilippi@gmail.com), VOLANTINI DA DISTRIBUIRE, VADEMECUM (comportamento da tenere al campo), sarete inseriti in lista wzap per avere info rapide, avrete NUMERI UTILI DA CHIAMARE (guardie zoofile Nogra e Fareambiente).

SERVONO VOLONTARI SOPRATTUTTO I FESTIVI.

ANCHE POCHE ORE SOLE POSSONO FARE LA DIFFERENZA.

GRAZIE.

PER INFO: Corrado Battisti: c.battisti@cittametropolitanaroma.gov.it

Dr. Corrado Battisti