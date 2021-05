Gli Amici di Torre Flavia ricordano l'ornitologo Michele Panuccio - Terzo Binario News

Sabato 19 giugno 2021 il Comitato Amici della Riserva di Decima Malafede, l’Associazione Medraptors e il “Fondo Michele Panuccio” ricordano Michele (1976-2019), guardiaparco, ornitologo e promotore del Comitato Amici di Decima nel secondo anniversario della scomparsa.

– dalle h. 9,30 sarà allestita in via Torre di Perna 315 una mostra fotografica sulla Riserva di Decima; h. 10,00: Relazione sul carnaio per i nibbi bruni, le cassette nido per i gheppi e sul “Corso sui nibbi bruni e gli altri della Riserva di Decima” valido per i CFU;h. 11,00: Presentazione di una antologia con alcuni degli ultimi articoli di Michele; h. 12,30: Consegna dei Premi 2021 del “Fondo Michele Panuccio” a 4 gruppi impegnatinella tutela dei rapaci e nella conservazione degli ambienti naturali:( per tutti vanno scritte le motivazioni)

1) Gianluca Damiani, giovane ornitologo (gheppi sui tralicci)- 2) Gruppo Albanelle – Viterbo 3) Amici di Torre Flavia (ambiente- Corriere Piccolo- fratino)4) Tommaso Baldrati (giovane naturalista) e Amici di Decima Malafede (carnaio x nibbio bruno – ambiente)h. 13,30: Pranzo per chi può restare (su prenotazione).

TRE DONNE VALIDISSIME, CHE HANNO STRATEGICAMENTE AIUTATO AL CAMPO, SONO STATE PREMIATE: CAMILLA CORCIONE (PANNELLI COLORATI E COMUNICAZIONE), MARISA PERCHINELLI (VADEMECUM E STRATEGIA CAMPO), SHARON VANADIA (RACCOLTA DATI E POSIZIONAMENTO NIDI).Il premio è stato simbolicamente consegnato anche a tutti i volontari.

Dr. Corrado Battisti