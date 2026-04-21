Servizi antidroga nel centro storico di Tarquinia, un arresto della Polizia • Terzo Binario News

Nella giornata di venerdì scorso, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Tarquinia, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’ausilio di un’unità cinofila proveniente dall’Ufficio Polizia di Frontiera di Fiumicino, che ha interessato le vie del centro storico di Tarquinia.

L’attività espletata ha avuto quale principale obiettivo il contrasto al traffico ed al consumo di droghe, in particolare tra i giovanissimi.

I controlli sono stati concentrati nelle zone abitualmente frequentate dai ragazzi e da consumatori e cedenti di sostanze stupefacenti.

In particolare, all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa, è stata denunciata per il reato di detenzione ai fini di spaccio una sessantacinquenne tarquiniese, trovata in possesso di circa 40 grammi di hashish celati all’interno dell’abitazione.

Inoltre, nel corso dell’attività, è stato sottoposto a controllo un diciannovenne sulla cui persona il cane antidroga ha avvertito la presenza di sostanza stupefacente, rivelatasi essere hashish in modica quantità che il ragazzo, poi segnalato all’Autorità amministrativa, ha spontaneamente consegnato agli agenti.

All’esito del servizio, sono stati identificati, complessivamente, nr. 26 persone, di cui nr. 5 gravati da precedenti di polizia e 9 stranieri.

Nel corso della medesima giornata, sempre a Tarquinia, i poliziotti del Commissariato hanno tratto in arresto un trentenne italiano che, in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, applicatagli in quanto resosi responsabile di maltrattamenti ai danni della ex convivente, è stato sorpreso presso il luogo di lavoro della donna, cui si era presentato rivolgendole frasi ingiuriose ed offensive.