Droga sul Litorale, 5 arresti della Polizia a Ostia • Terzo Binario News

Una maglia di controlli serrati della Polizia di Stato ha avvolto le strade di Ostia, nell’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio ed incidere sulle dinamiche dello spaccio diffuso.

Il dispositivo, coordinato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, si è sviluppato attraverso verifiche mirate e posti di controllo e ha restituito un bilancio di 5 arresti, 100 persone identificate -13 delle quali già gravate da pregiudizi di polizia- e 45 veicoli sottoposti ad ispezione.

Nel corso delle operazioni, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga insieme ad un complice a bordo di un’auto. Ne è scaturito un inseguimento tra le vie del litorale, conclusosi quando il veicolo è rimasto bloccato nel traffico. Nel tentativo estremo di sottrarsi al controllo, i due fuggitivi hanno effettuato una manovra in retromarcia impattando contro la volante.

Entrambi sono stati bloccati e arrestati per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La successiva perquisizione veicolare, eseguita con l’ausilio delle unità cinofile, ha consentito di rinvenire oltre 25 grammi di hashish occultati all’interno di una bocchetta dell’impianto di areazione sotto il sedile del conducente. Nei confronti di quest’ultimo è scattata la denuncia alla Autorità giudiziaria per guida senza patente e per detenzione di sostanza stupefacente.

Il fronte operativo si è poi spostato in via Domenico Baffigo, dove una segnalazione pervenuta tramite l’applicazione YouPol ha indirizzato gli investigatori verso un appartamento nella disponibilità di un ventiquattrenne romano. L’intervento è scattato dopo aver documentato in diretta uno scambio droga-denaro.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento e 760 euro in monete. Un passaggio ricavato sul balcone ha poi condotto gli agenti ad un secondo appartamento, utilizzato come deposito, dove sono stati scoperti e sequestrati circa 4.000 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività illecita.

Il giovane ha ammesso la disponibilità dell’immobile, riferendo di avervi occultato il danaro all’insaputa della madre convivente. Su sua indicazione, gli agenti, guidati dal fiuto dei cani antidroga Loki e Ayrton, hanno recuperato anche un bilancino di precisione ed un contenitore di caramelle contenente 23 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 21 grammi, che erano stati lanciati dalla finestra poco prima del loro arrivo. Per il giovane sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività sono stati inoltre eseguiti un ordine di carcerazione nei confronti di un sessantatreenne romano, condannato per reati contro il patrimonio ad una pena residua di 5 anni e 6 mesi di reclusione, nonché un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di un trentunenne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, successivamente associato presso la casa circondariale di Rebibbia.

I servizi, in ottemperanza ai dettami condivisi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguiranno nelle prossime settimane ricalcando le stesse modalità, al fine di consolidare i livelli di sicurezza nel contrasto ad ogni forma di illegalità diffusa sul litorale.