Oltre 8 kg di coca e 93 di marijuana sequestrati al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Scoperti in un tir con conducente italiano da Finanza e Dogane

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto al porto di Civitavecchia un autotrasportatore italiano proveniente dalla Spagna.

L’operazione è stata avviata dai militari del Gruppo Civitavecchia che, durante il monitoraggio dei flussi commerciali, hanno fermato un autoarticolato appena sbarcato da una nave proveniente da Barcellona.

L’approfondimento ispettivo, originato dal palese stato di agitazione palesato dal conducente, ha consentito di rinvenire inizialmente 7 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore agli 8 kg, occultati all’interno della cabina di guida.

Successivamente, di concerto con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Ufficio Lazio 3, il mezzo è stato sottoposto a scansione radiogena e all’integrale svuotamento del carico, costituito da prodotti ortofrutticoli.

L’ausilio dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle e del cane “Ice” ha permesso di individuare, celati in alcune confezioni di ortaggi, ulteriori 93 kg di marijuana suddivisi in 83 involucri sottovuoto.

Il soggetto è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia. L’arresto è stato in seguito convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione testimonia il costante impegno del Corpo nella disarticolazione delle rotte di approvvigionamento degli stupefacenti destinati al mercato nazionale, attraverso una sinergica cooperazione tra le componenti operative, cinofile e l’impiego di avanzate tecnologie di controllo.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.