Serra di "erba" scoperta dai Carabinieri a Valcanneto • Terzo Binario News

I militari di Cerveteri arrestano un 33enne incensurato

Una normale attività di controllo si è trasformata in un’operazione ben più rilevante, portando alla luce una realtà nascosta tra le mura domestiche di un giovane incensurato.

Protagonista della vicenda un 33enne italiano, residente nella località di Valcanneto, finito agli arresti domiciliari al termine di un intervento condotto dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri.

L’operazione, inizialmente avviata come verifica amministrativa sulla detenzione di armi, ha preso una piega inaspettata non appena gli operanti hanno varcato la soglia dell’abitazione.

Un odore intenso e inconfondibile ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari, spingendoli ad approfondire il controllo. Quello che è emerso, stanza dopo stanza, ha delineato un quadro ben diverso da quello di una semplice irregolarità amministrativa.

All’interno dell’appartamento è stata scoperta una vera e propria coltivazione domestica:

11 piante di canapa curate con attrezzature specifiche, tra cui lampade professionali.

I Carabinieri hanno rinvenuto anche 108 g di hashish e 74 g di marijuana già pronti, oltre a materiale destinato al confezionamento, come macchinari per il sottovuoto e bilancini di precisione.

A completare il quadro, una somma in contanti pari a 1.615 euro e 28 munizioni detenute illegalmente.

Il giovane è stato immediatamente arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.