Inaugurata la nuova caserma della Finanza di Fiumicino intitolata ad Antonio Zara • Terzo Binario News

Si è tenuta questa mattina la solenne cerimonia di intitolazione della nuova caserma sede del Gruppo di Fiumicino alla memoria del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

L’evento si è svolto alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo.

Hanno presenziato alla cerimonia, inoltre, il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale Roma, Generale di Brigata Vittorio Capriello, unitamente alle massime autorità civili, militari e religiose.

La nuova struttura sorge su un’area demaniale all’interno del sedime aeroportuale e rappresenta il completamento di un importante progetto infrastrutturale.

Dopo la realizzazione del primo lotto destinato agli alloggi, il secondo lotto ha permesso il trasferimento definitivo del Gruppo di Fiumicino dalla storica sede di via Fratelli Wright ai nuovi e moderni uffici di via Antonio Zara n. 1.

Il momento più toccante della giornata odierna è stato la svelatura della targa commemorativa, effettuata dal Generale Fabrizio Cuneo, che, nel corso della sua carriera, tra l’altro, dal 1989 al 1992, ha ricoperto l’incarico di Comandante della 5^ Compagnia Roma, reparto della Guardia di finanza competente sugli aeroporti della Capitale, insieme al Sig. Angelo Zara, fratello del giovane Finanziere barbaramente ucciso il 17 dicembre 1973, seguita dalla solenne benedizione impartita dal parroco della comunità aeroportuale.

Antonio Zara perse la vita nel tentativo eroico di contrastare un commando terroristico durante l’attentato allo scalo romano, prova suprema, che resta scolpita nella storia del Paese e della Guardia di Finanza, della volontà di esser fedele al dovere giurato e opporsi con la vita stessa contro il brutale disprezzo della legge umana e civile.

La nuova caserma non rappresenta solo un potenziamento logistico per le Fiamme Gialle, ma cementa il profondo legame tra la Guardia di Finanza e l’aeroporto “Leonardo da Vinci”, presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità internazionale.