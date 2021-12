Seguendo la Cometa, decima edizione del presepe vivente a Civitavecchia - Terzo Binario News

“E’ giunta ormai alla decima edizione, la rappresentazione del Presepe Vivente “Seguendo la Cometa” organizzato dalla Pro Loco di Civitavecchia con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ, e con l’ormai collaudata direzione artistica di Francesco Angeloni e i costumi realizzati dalla costumista storica Angela Tedesco.

Oltre al consueto appuntamento nel suggestivo scenario delle Terme Taurine, quest’anno si aggiunge una attesa novità: due rappresentazioni nel centro storico cittadino.

Si parte già da sabato 18 a piazza Leandra, la più antica piazza di Civitavecchia. Si proseguirà mercoledì 22 nel giardino della Cittadella della Musica e infine come tradizione il 26 dicembre presso il sito archeologico delle Terme Taurine, dove come sempre si vivrà l’atmosfera magica con giochi di luci e ombre nell’ affascinante cornice del sito archeologico tra i più belli dell’Italia centrale.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale che ha voluto inserire nella programmazione natalizia il nostro spettacolo con ben due date – dichiara la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – e la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, perché anche questa volta ha creduto nella nostra iniziativa. Il sostegno della Fondazione è per noi motivo di orgoglio, oltre ad essere fondamentale per la realizzazione delle manifestazioni. Penso per esempio alla rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” che si svolge alle Terme Taurine nel mese di luglio. Diventata un vero e proprio appuntamento estivo, così come a tante altre attività che realizziamo durante l’anno. Il ringraziamento è rivolto anche alla BCC di Civitavecchia che sostiene l’iniziativa.”

Per questa edizione il regista ha voluto ideare nuovi allestimenti e nuovi testi, recitati oltre che dai figuranti dell’Associazione stessa anche da attori amatoriali di Compagnie teatrali del territorio. Non un semplice spettacolo, ma una e vera e propria esperienza nel ritrovare, Seguendo la Cometa, quello spirito natalizio fondato sulla speranza e sull’amore, sentimenti troppo spesso assopiti.

Tre gli spettacoli per ogni data. A partire dalle 17,30 – 18,15 – 19.

Solo per le Terme Taurine obbligo di green pass

Per info e prenotazione 3383279798 anche WhatsApp

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi