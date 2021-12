La Futsal Civitavecchia alla Final Four di Coppa e oggi in C1 aspetta il Grande Impero - Terzo Binario News

Final Four e vertice nel campionato di C1 grazie al fortino di Borgata Aurelia, dove è stata costruita questa prima metà di stagione della Civitavecchia Futsal.

Oggi sfida importante all’Atletico Grande Impero e a gennaio l’appuntamento affascinante con le semifinali di Coppa Lazio raggiunte in settimana.

Nella competizione infrasettimanale, i nerazzurri si sono presentati all’appuntamento con il Genzano senza diversi titolari eppure, nella sfida secca dell’Ivan Lottatori, l’hanno spuntata per 4-1.

Consapevole della necessità di dosare le energie, il quintetto di Simone Tangini ha tenuto palla cercando l’imbucata vincente. Nella prima metà di partita sono andati a segno De Amicis e Trappolini, su tiro libero, e gli ospiti hanno dimezzato lo svantaggio. Nella ripresa contropiede micidiali di Lipparelli e Moretti. La Final Four, si disputerà per l’Epifania e vi prenderanno parte, oltre ai civitavecchiesi, l’Atletico Ciampino, Torrino e Poggio Fidoni.

Sebbene contento per la vittoria, mister Tangini evidenzia qualche mancanza fra i suoi: «Dovevamo chiudere la pratica molto prima, viste le occasioni da gol che abbiamo creato. Considerando la gara unica, far rientrare in partita i genzanesi poteva diventare pericoloso». Poi un salto nel passato: «Così a memoria, l’ultima partecipazione alla Final Four risale a una quindicina di anni fa con l’Atletico Civitavecchia del grande presidente Antonio Mammoli e a lui dedico questo traguardo»

Oggi, sempre a Borgata Aurelia, la tredicesima e ultima di andata contro la sesta forza del campionato che però aveva l’ambizione di lottare per la promozione in B. Il tecnico è in difficoltà con gli uomini per la squalifica di Moretti mentre per gli infortunati Ranzoni, Nistor, Fattori e Tiberi appuntamento al 2022. Rispetto alla gara di Coppa tornano a disposizione Boriello, Leone e Poggi anche se quest’ultimo non è al massimo della condizione. «Bisogna stringere i denti anche stavolta ma ciò non rappresenta un problema perché va chiuso al meglio il 2021» la conclusione di Simone Tangini.