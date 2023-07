Segnale tv assente, Tidei: “Svolta per Santa Marinella e Civitavecchia, la Rai trametterà da monte Paradiso” • Terzo Binario News

“Entro la fine di luglio verifiche tecniche da parte di Rai Way, con le regolazioni necessarie, già fissato l’appuntamento per la chiusura formale della fase operativa”

“A seguito delle precedenti azioni svolte su RAI, siamo arrivati finalmente ad una svolta significativa dell’annoso problema legato alla ricezione del segnale digitale terrestre RAI a Santa Marinella.

Oggi abbiamo ricevuto conferma dalla divisione PMO CTO – Tecnologie Rai Radiotelevisione Italiana, direttamente dal responsabile incaricato per il progetto di potenziamento del segnale dell’emittente pubblica che gli apparati di ricetrasmissione installati in co-housing a Civitavecchia sono accesi e pronti per coprire l’intera area del Comune di Santa Marinella.

La tecnologia scelta è stata quella di portare il segnale dalla stazione RAI di Monte Argentario, piuttosto che da Roma, con apparati MUX (multiplazione e demultiplazione del segnale relativo ai canali terrestri HD in chiaro a standard DVB-T/T2) e trasmissione in radio frequenza sull’area di copertura.

Questo significa che i cittadini del Comune di Santa Marinella non dovranno più ricorrere a loro spese a soluzioni alternative (impianti satellitari, connessioni internet in fibra ottica, o altro) per la ricezione dei canali RAI.

Determinante a questo riguardo sono state le richieste effettuate dal Comune di Santa Marinella e RAI e RAIWAY, oltre alle conoscenze personali all’interno di tali organizzazioni. Senza contare le azioni svolte verso il Ministeri interessati (MIT e MIMIT).

Entro la fine di luglio saranno ultimate le verifiche tecniche da parte di RAI, con le ulteriori regolazioni che si renderanno necessarie, ed abbiamo già fissato appuntamento in RAI per la chiusura formale della fase operativa del progetto svolto.

Quello che dovranno fare i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa, non sarà altro che verificare la ricezione del canali RAI a casa loro, con la eventuale necessità di risintonizzare la TV per consolidare le modifiche apportate”.

Il sindaco Pietro Tidei