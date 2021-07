Secondo fine settimana di Week end al Castello: a Santa Severa U.G.O. e Gaia - Terzo Binario News

La rassegna WEEKEND AL CASTELLO, curata dall’Associazione Cuturale Zip Zone, dopo la splendida inaugurazione della scorsa settimana con le esibizioni di Nada, Vazzanikki e Scomodo Bang!Band, torna con il secondo dei suoi appuntamenti estivi con il palco del castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

A intrattenere il pubblico del weekend, venerdi 9 luglio, dalle 18.30 Dj Set di DELPHI (all’anagrafe Valerio del Prete, metà del duo Tiger & Woods con Marco Passarani)nell’area bar, accesso gratuito, a seguire le visionarie e irriverenti comiche di U.G.O. ON THE ROAD, squadra di stand up sempre più conosciuta e apprezzata nella Capitale, composta da Betta Cianchini, Cristiana Vaccaro, Annalisa Dianti Cordone, Cristina Pellegrino, Chiara Becchimanzi, che con il loro spettacolo ironico e multiforme alterneranno monologhi, racconti, satire e stand up per una durata massima di 8 minuti per ciascun act.

Sabato 10 invece le porte del Castello si aprono per l’amatissima cantante vincitrice di Amici e concorrente dell’ultimo Festival di Sanremo GAIA, che dopo il grande successo del singolo con il cantante americano Sean Paul, arriva a Santa Severa con il suo “Finalmente in Tour”.

Sarà possibile accedere liberamente all’area ristoro, dove rilassarsi prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco in attesa che si accendano le luci del palco, fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del castello tutti i giorni negli orari di apertura e nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito:https://www.diyticket.it/events/teatro/4776/ugo-on-the-road