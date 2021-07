Chiuso l'anno accademico di Dimensione Danza 2000 di Cerveteri - Terzo Binario News

La scuola di danza etrusca chiude nel migliore dei modi l’anno accademico 2020/21.

Di fronte ad una eccezionale presenza di pubblico, allieve e allievi di Alessandra Ceripa , regalano una prestazione di alto livello, capace di tenere per due ore e trenta , inchiodati sulle sedie i tanti appassionati accorsi, come d’altronde era facilmente prevedibile visti i precedenti venti anni di esibizione.

Ma l’aria che si respirava quest’anno era diversa ; come se i leggiadri movimenti dei più grandi e i primi passi dei più piccoli fossero un inno alla speranza, alla gioia , alla tenace volontà di superare i negativi momenti degli ultimi anni pandemici.

Era palpabile e trasparente il disegno coreografico voluto da Alessandra e i suoi insegnanti. Il titolo dello spettacolo “RESILIENZA” , è risultato in perfetta aderenza con le coreografie dei dodici gruppi della scuola, dove ballerine e ballerini hanno espresso il meglio di loro. Diviso in tre quadri , lo spettacolo ha evidenziato chiaramente lo studio della danza contemporanea, moderna ed hip hop.

Le coreografie sono state realizzate dalla stessa Alessandra e dai preziosi insegnanti della scuola Arianna Galassi, Stefano Capelli , Silvia Mantovani e Valentina Venturini. Ha presentato lo spettacolo il bravissimo Emanuele Castrucci. Al termine Alessandra ha preso la parola mostrando una evidente soddisfazione: “E’ stato un anno difficile e travagliato, ma come ho già ricordato nella presentazione il nostro motto è stato RESILIENZA.

E’ stata la parola d’ordine per me stessa, insegnanti della mia scuola, allieve ed allievi.”

L’insegnante etrusca ha voluto poi ripetere, quasi scandendo ogni parola ,come sia fortemente convinta che l’arte della danza abbia un valore educativo e pedagogico. Sia uno strumento prezioso di prevenzione e trattamento del disagio giovanile, con conseguenti benefici anche per la prestazione scolastica e le relazioni con coetanei e adulti.

Concetto che dovrebbe essere più presente in politici e governanti. La parola finale al Presidente dell’associazione Vincenzo Ceripa che ha ringraziato allievi e allieve , tutti gli associati , l’ufficio Cultura del Comune di Cerveteri , in particolare la responsabile Isabella Massicci, le tantissime persone presenti , complimentandosi per il comportamento educatissimo tenuto . A tutti appuntamento al primo settembre per la ripresa dell’attività’.