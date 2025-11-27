Scuola Galice allagata, i genitori: "Niente pomeriggio, i bimbi non entrano" • Terzo Binario News

“Il Pincio ci ascolti e risolva il problema”

I genitori della scuola elementare Galice di Campo dell’Oro stamani non hanno fatto entrare i bimbi a scuola. Il plesso ieri si è allagato a seguito della pioggia battente – tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della Bonifazi – e come soluzione di emergenza si è deciso per i doppi turni, cioè in classe al pomeriggio a rotazione per il tempo necessario a ripristinare le aule con le infiltrazioni.

Mai genitori dicono no a un orario che terrebbe i figli in classe dalle 13.30 fino alle 18.30, e chiedono che intervenga il Pincio. “La decisione assunta dalla direzione scolastica dopo che i vvf hanno chiuso un’ala dell’edificio è stata quella dei dopi turni. I genitori dopo essere stati informati sono giustamente insorti perché la decisione di far frequentare alcune giornate di pomeriggio comporta inevitabilmente dei disagi organizzativi nelle famiglie.

Inoltre la scuola di pomeriggio non consente ai bambini di svolgere attività sportive, per cui molti hanno già pagato e non poco la frequenza alle varie società, poi ci sono i bambini che di pomeriggio effettuano terapie per le varie problematiche.

Ma al di là di questo è sconcertante di come la dirigenza scolastica non si assuma le proprie responsabilità in merito e come il Comune minimizzi non capendo come l’aspetto della sicurezza debba essere un punto fondamentale senza il quale la scuola non può neanche essere aperta. Ora il Pincio trovi la soluzione”.