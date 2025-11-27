Flavia Servizi cerca un ausiliario del traffico per Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che la Società Flavia Servizi ha pubblicato il seguente avviso di selezione pubblica:
“Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame–colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 risorsa con profilo di Ausiliario del traffico, orario full-time, con inquadramento al parametro 110 del CCNL Autoferrotranvieri”.
L’avviso è già disponibile sul sito istituzionale di Flavia Servizi, consultabile al seguente link:
Per maggiori informazioni e per prendere visione della documentazione completa, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.