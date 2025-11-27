Asfaltatura sulla Provinciale 4B di Anguillara • Terzo Binario News

Lo comunica la consigliera delegata della Città Metropolitana di Roma Capitale alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture Manuela Chioccia
“Sono cominciati questa mattina i lavori di rifacimento della pavimentazione della S.P. 4/b Santo Stefano dall’inizio del tratto di competenza al km 0+850 per circa un km, compresi nel territorio del comune di Anguillara.
I lavori finiranno nella giornata di domani e una volta terminati, nei prossimi giorni verrà ristabilita la segnaletica orizzontale”.
A renderlo noto, la consigliera delegata della Città Metropolitana di Roma Capitale alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture Manuela Chioccia.