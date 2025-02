Scritte antiebraiche a Santa Severa, la condanna del Pd di Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa condanna fermamente le

ignobili e infamanti scritte antisemite apparse lungo il muro del lungomare Pyrgi di

Santa Severa.

“È con profonda amarezza – dichiara la segretaria Lucia Gaglione – che

ci troviamo a fare i conti con questo triste episodio, soprattutto in un momento in

cui abbiamo recentemente commemorato la Giornata della Memoria e le

diplomazie internazionali stanno lavorando per mantenere la tregua umanitaria tra

palestinesi e israeliani, favorendo il rilascio degli ostaggi e l’arrivo di aiuti umanitari a

Gaza”.

Siamo consapevoli che il gesto in questione sia attribuibile a qualche fanatico

isolato. Tuttavia, piuttosto che essere sottovalutate, dobbiamo riconoscere che tali

espressioni sono del tutto inaccettabili e devono essere sempre condannate, perché

rischiano di avvelenare un clima di odio crescente, mentre è fondamentale

promuovere un grido collettivo per la pace.

“Ci stringiamo attorno alla Comunità ebraica, – dichiarano i dem – condividendo il loro dolore per questo grave gesto di incivile intolleranza, che macchia un territorio come il nostro che si è sempre distinto per la sua apertura e il suo rispetto verso gli altri. Continueremo a sensibilizzare i cittadini su questi temi cruciali attraverso incontri, dibattiti e approfondimenti. Crediamo infatti fermamente nei valori dell’educazione civica e della prevenzione e faremo perciò tutto il possibile per evitare che simili scempi possano ripetersi in futuro”.

“Siamo fiduciosi – conclude la segretaria dem – che le scritte verranno subito rimosse e che le autorità competenti individueranno i responsabili di questo atto vile, al fine di arginare ulteriori gesti

deplorevoli, che tornano ad evocare il razzismo antisemita, provocando solo

vergogna. Noi auspichiamo invece un futuro caratterizzato da inclusione, rispetto e

libertà, valori che devono sempre essere difesi con determinazione da tutti noi”.

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa