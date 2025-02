Oggi alle 18,30 consiglio comunale a Ladispoli: commissione d'indagine per il cine-teatro • Terzo Binario News

Si vota anche per la divisione della segreteria fra Palazzo Falcone e Manziana

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica convocato in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 04/02/2025 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 04/02/2025 alle ore 18:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

In riferimento all’art. 38 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e l’art. 60 del Regolamento Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 72 del 18/12/2017 s.m.i.

All’ordine del giorno:

1 comunicazioni del sindaco

2 surroga del consigliere comunale cessato dalla carica per accettazione della nomina ad assessore e convalida subentrante

3 approvazione convenzione tra i comuni di Ladispoli e Manziana per il servizio in forma associata della segreteria comunale

4 approvazione del nuovo regolamento di contabilita’ ai sensi dell’art. 152 del d. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al d. Lgs

23 giugno 2011 n. 118.

5 approvazione nuovo regolamento generale delle entrate tributarie comunali

6 istituzione commissione d’indagine ai sensi dell’art. 20 dello statuto comunale vigente