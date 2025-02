Scritte antisemite a Santa Severa, la Chegia: "Non mi stringo attorno agli ebrei israeliani" • Terzo Binario News

“Nonostante della scritta apparsa a Santa Severa io non condivida l’aggettivo “unica”, non mi stringo attorno agli ebrei israeliani, piuttosto esprimo tanto dispiacere per le migliaia e migliaia e ancora migliaia di vittime palestinesi.

Ciò che mi rende afflitta è che il loro destino non sarà più roseo a conflitto concluso poiché già gli usa parlano di una possibile deportazione di massa in Giordania o in Egitto.

Voglio esprimere la mia solidarietà a tutte le vittime di uccisioni di massa, così come ricordiamo il genocidio degli ebrei, ricordo anche le vittime delle foibe.

Quest’anno in particolare modo alla cerimonia del 10 febbraio avremo ospite un carissimo amico, scrittore figlio di esuli fiumani che ha vissuto sulla propria pelle l’atroce esodo che per troppo tempo la storia non ha riconosciuto abbastanza: Diego Zandel.

Racconterà agli studenti che parteciperanno la storia degli esuli. Questo perché la politica spesso tende a fare “proprie” delle vittime piuttosto che altre, invece penso che i deboli vadano protetti sempre, qualsiasi colore gli abbiamo affibbiato”.

Maura Chegia consigliera comunale di Santa Marinella